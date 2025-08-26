В Мурманске завершён ремонт шести участков дорог

В областном центре продолжается реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и стратегического плана «На Севере — жить!». Из 15 запланированных к обновлению отрезков работы завершены на шести. Это участки проспекта Героев-североморцев - от железнодорожного переезда до участка с кольцевым движением; проезда Связи вдоль домов №№13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина; улицы Магомета Гаджиева - от ул. Свердлова до просп. Героев-североморцев; два отрезка Верхне-Ростинского шоссе и улица Полярные Зори.

Как сообщает администрация города Мурманска, 25 августа на участке автодороги по улице Магомета Гаджиева - от ул. Свердлова до просп. Героев-североморцев сотрудниками лаборатории «Мурманскавтодора» были взяты пробы асфальта: отбор кернов осуществляется с целью контроля качества работ по асфальтированию, а также определения физико-механических характеристик асфальтобетона (определение толщины слоев покрытия; определение плотности асфальтобетона; содержание воздушных пустот).

В рамках нацпроекта на участке улице Магомета Гаджиева - от ул. Свердлова до просп. Героев-североморцев обновлено около 4 тысяч квадратных метров полотна проезжей части и тротуаров, восстановлены колодцы и заменены бортовые камни.

Контроль качества также ведёт ФКУ «УпрдорКола», по результатам всех проведённых испытаний составляется протокол, в котором указываются полученные значения и соответствие образцов требованиям ГОСТ. После положительного заключения экспертизы будет выполнена приёмка. Подрядчик в соответствии с заключенным договором обязуется в течении 5 дней заделать отверстия от взятых проб в дорожном покрытии.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30691&page=1