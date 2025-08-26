С 28 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»В Мурманской области с сентября стартует новый сезон проекта «Школа здоровья»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.08.25 16:30

В Мурманске завершён ремонт шести участков дорог

В областном центре продолжается реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и стратегического плана «На Севере — жить!». Из 15 запланированных к обновлению отрезков работы завершены на шести. Это участки проспекта Героев-североморцев - от железнодорожного переезда до участка с кольцевым движением; проезда Связи вдоль домов №№13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина; улицы Магомета Гаджиева - от ул. Свердлова до просп. Героев-североморцев; два отрезка Верхне-Ростинского шоссе и улица Полярные Зори.

Как сообщает администрация города Мурманска, 25 августа на участке автодороги по улице Магомета Гаджиева - от ул. Свердлова до просп. Героев-североморцев сотрудниками лаборатории «Мурманскавтодора» были взяты пробы асфальта: отбор кернов осуществляется с целью контроля качества работ по асфальтированию, а также определения физико-механических характеристик асфальтобетона (определение толщины слоев покрытия; определение плотности асфальтобетона; содержание воздушных пустот).

В рамках нацпроекта на участке улице Магомета Гаджиева - от ул. Свердлова до просп. Героев-североморцев обновлено около 4 тысяч квадратных метров полотна проезжей части и тротуаров, восстановлены колодцы и заменены бортовые камни.

Контроль качества также ведёт ФКУ «УпрдорКола», по результатам всех проведённых испытаний составляется протокол, в котором указываются полученные значения и соответствие образцов требованиям ГОСТ. После положительного заключения экспертизы будет выполнена приёмка. Подрядчик в соответствии с заключенным договором обязуется в течении 5 дней заделать отверстия от взятых проб в дорожном покрытии.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30691&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
-Правовая консультация (18+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,09 рубля, доллар потерял почти 16 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Управляющие компании Мурманска исполнили более 90% предписаний Госжилстройнадзора-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»