В Мурманске завершён ремонт участка улицы Комсомольской

В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершён ремонт участка улицы Комсомольской, от проспекта Ленина до улицы Шмидта. Дополнительно в рамках плана «На Севере – жить» на средства областного дорожного фонда на этом отрезке обновлены тротуары.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в процессе ремонта обновлено более 7 тысяч кв. метров дорожного полотна проезжей части и тротуаров, заменены порядка 730 метров бортового камня вдоль дороги, а также люки и дождеприёмные решётки.

Всего в областном центре в этом году запланировано к ремонту более 50 объектов улично-дорожной сети, в том числе перекрестков, тротуаров, отрезков проезжей части, выполняются капитальные ремонты улиц Подгорная и Героев Рыбачьего.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/