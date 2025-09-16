В Мурманске завершён ремонт улицы Прибрежной

Работы на объекте полностью завершены. Об этом сообщил врип главы города Мурманска Иван Лебедев.

В рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» на участке от моста через Кольский залив до улицы Достоевского выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части площадью 10845 кв. метров, а также обновлены тротуары площадью 1426 кв. метров.

Дорожная кампания 2025 года включает ремонт 15 участков улично-дорожной сети города Мурманска общей протяженностью 16,8 км, в том числе 10 объектов обновляем в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30840&page=1