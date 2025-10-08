В Мурманске завершён ремонт улицы Старостина в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Дорожники отремонтировали более 1 км дорожного покрытия от Верхне-Ростинского шоссе до улицы Приозерной и от улицы Карла Маркса до улицы Мира.

На участке ремонта подрядной организацией отремонтировано более 19 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, выполнено устройство новых тротуаров, уложено более 5 тысяч квадратных метров асфальта, восстановлены колодцы с заменой люков, обновлены бортовые камни. Также установлено 3 новых остановочных павильона.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, дорога обеспечивает доступ к Мурманскому центру социальной помощи семье и детям, а также к пожарной части. Её обновление позволит значительно повысить уровень комфорта и безопасности посетителей, а также обеспечит быстрое и свободное передвижение специального транспорта, от своевременности прибытия которого зависит жизнь и благополучие жителей Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554710/#&gid=1&pid=3