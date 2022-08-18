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Мурманская область. Арктика (16+)18.08.22 10:00

В Мурманске завершена летняя оздоровительная кампания

Вчера был  последний день работы городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Ежедневное участие в творческих, спортивных мероприятиях, прогулки по знаковым местам города-героя сделали отдых ребят незабываемым, ярким и полезным.

Летние каникулы для мурманских школьников были по-настоящему разнообразными. Три месяца 4700 юных северян провели не только в школьных оздоровительных лагерях, но и участвовали в профильных экспедициях по Кольскому полуострову, отдыхали на берегу Чёрного моря, а школьники старше 14 лет зарабатывали свои первые деньги, трудясь в бригадах на базе школ.

Мурманское лето в этом году не подвело тех, кто остался набираться сил в родном городе, однако южное солнце и теплое море только на пользу полноценному отдыху. За три месяца на Черноморском побережье Краснодарского края отдохнули более 1800 юных мурманчан.

Увлекательно прошел отдых для 240 школьников в туристических экспедициях по Кольскому полуострову. Ребята побывали в Кандалакшском государственном природном заповеднике, в Апатитском, Ловозерском, Терском, Кандалакшском и Кольском районах Мурманской области, в поселке Ревда. Знания, приобретенные на занятиях в образовательных учреждениях, помогли северянам преодолеть трудности походов, отработать навыки на практике, подготовить материал для дальнейших работ и, конечно же, насладиться северной природой.

Как сообщает администрация города Мурманска, 500 мурманских школьников старше 14 до 18 лет помогали готовить образовательные учреждения к новому учебному году, приводили в порядок территории. Такой опыт трудовой деятельности помог молодым людям не только заработать первые собственные деньги, но и научил ценить чужой труд.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23181&page=1

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