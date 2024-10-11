Футбольный клуб «Торговый порт» - вице-чемпион турнира «Битва на Севере»На Северном флоте операторы дронов приступили к практическим занятиям на специальном полигоне
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.10.24 10:00

В Мурманске завершена реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2024 года

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске выполнен ремонт 27 участков улично-дорожной сети, из них 15 завершены опережающими темпами. Общая протяжённость обновленных объектов составила свыше 14,4 км.

Перечни ремонтов составляются по мнениям и замечаниям жителей региона, а по итогам выездных мероприятий при участии представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и администрации города Мурманска, представителей Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» перечни утверждаются окончательно.

Нацпроект охватывает все больше социально значимых объектов, дороги к ним планомерно приводятся к нормативному состоянию. Так, в Ленинском округе отремонтировано 9 участков улично-дорожной сети, обновлено 47,6 тысячи кв. метров дорожного полотна. Большое внимание уделено в этом году микрорайону Росляково, где долгие годы дороги были в ненормативном состоянии.

В Октябрьском округе ремонт выполнен на 11 участках, устроено свыше 78,7 тысячи кв. метров асфальтобетона. Один из значимых отремонтированных объектов ― улица Воровского. Участок ремонта небольшой, но очень востребованный жителями и гостями региона. Зимой на улице Воровского проводятся фестивали снежных и ледяных скульптур, открываются всевозможные ярмарки. Самый протяжённый участок – дорога на улице Гвардейской, она ведёт к Спортивной школе №12 по художественной гимнастике.

Улучшилась ситуация и на проблемных участках в Первомайском округе, где дорожники трудились на 7 объектах. Отремонтировано 27,3 тысячи кв. метров дорожного покрытия.

«В ходе дорожных работ в Мурманске применяется комплексный подход, чтобы привести в нормативное состояние дорогу и элементы обустройства. Например, на этой улице проезжая часть ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а тротуары в рамках плана «На Севере – жить», – сообщила и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в процессе ремонта подрядные организации обновили более 153,6 тысячи кв. метров дорожного полотна на объектах нацпроекта, а благодаря плану «На Севере – жить» отремонтировали порядка 12,5 тысячи метров тротуаров и заменили 22,9 тысячи метров бортового камня.

«Мы видим, что тротуары с подходами к пешеходным переходам уже частично готовы. Заниженные бортовые камни в этих местах, я считаю, правильное решение. Такие мелочи добавляют удобство и комфорт для юных участников дорожного движения и мам с колясками, например, поскольку здесь находятся детские сады и музыкальная школа», – отметил представитель общественности, депутат Артур Попов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:10«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 3 (6+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob»: по мнению россиян, порог бедности сегодня — 43 тысячи рублей в месяц-PRO Валюту (16+)Нефть слабо дешевеет, доллар США стабилен в паре с евро-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 октября-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)В Петрозаводске состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика