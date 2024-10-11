В Мурманске завершена реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2024 года

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске выполнен ремонт 27 участков улично-дорожной сети, из них 15 завершены опережающими темпами. Общая протяжённость обновленных объектов составила свыше 14,4 км.

Перечни ремонтов составляются по мнениям и замечаниям жителей региона, а по итогам выездных мероприятий при участии представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и администрации города Мурманска, представителей Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» перечни утверждаются окончательно.

Нацпроект охватывает все больше социально значимых объектов, дороги к ним планомерно приводятся к нормативному состоянию. Так, в Ленинском округе отремонтировано 9 участков улично-дорожной сети, обновлено 47,6 тысячи кв. метров дорожного полотна. Большое внимание уделено в этом году микрорайону Росляково, где долгие годы дороги были в ненормативном состоянии.

В Октябрьском округе ремонт выполнен на 11 участках, устроено свыше 78,7 тысячи кв. метров асфальтобетона. Один из значимых отремонтированных объектов ― улица Воровского. Участок ремонта небольшой, но очень востребованный жителями и гостями региона. Зимой на улице Воровского проводятся фестивали снежных и ледяных скульптур, открываются всевозможные ярмарки. Самый протяжённый участок – дорога на улице Гвардейской, она ведёт к Спортивной школе №12 по художественной гимнастике.

Улучшилась ситуация и на проблемных участках в Первомайском округе, где дорожники трудились на 7 объектах. Отремонтировано 27,3 тысячи кв. метров дорожного покрытия.

«В ходе дорожных работ в Мурманске применяется комплексный подход, чтобы привести в нормативное состояние дорогу и элементы обустройства. Например, на этой улице проезжая часть ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а тротуары в рамках плана «На Севере – жить», – сообщила и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в процессе ремонта подрядные организации обновили более 153,6 тысячи кв. метров дорожного полотна на объектах нацпроекта, а благодаря плану «На Севере – жить» отремонтировали порядка 12,5 тысячи метров тротуаров и заменили 22,9 тысячи метров бортового камня.

«Мы видим, что тротуары с подходами к пешеходным переходам уже частично готовы. Заниженные бортовые камни в этих местах, я считаю, правильное решение. Такие мелочи добавляют удобство и комфорт для юных участников дорожного движения и мам с колясками, например, поскольку здесь находятся детские сады и музыкальная школа», – отметил представитель общественности, депутат Артур Попов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/