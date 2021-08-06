В Мурманске завершено асфальтирование дорог на 17 объектах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Мурманске всё больше улиц получают новое асфальтовое покрытие в рамках реализации дорожного нацпроекта. В плане нацпроекта на 2021 год ремонт 26 дорог в столице Кольского Заполярья. Из них уже 17 объектов получили новое асфальтовое покрытие проезжей части. Об этом на заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области доложил сегодня представитель заказчика работ, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Эдуард Кольцов.

Полностью завершён ремонт дороги на улицах Сполохи и Кирпичной. Также завершены работы и на улице Хлобыстова, переулке Арктическом, где подрядчики применяли технологию холодного ресайклинга. Идет приемка работ.

На улицах Володарского и Трудовых резервов завершена укладка асфальта, подрядчики выполняют благоустройство территории. На той же стадии ремонта улица Старостина и проезд от улицы Маклакова до улицы Старостина, дополнительно здесь выполняется устройство автостоянок для жителей.

Улица Буркова скоро получит новую разметку, асфальтирование здесь тоже завершено. До полного завершения работ на улице Лобова подрядчику осталось окончить работы по устройству тротуаров.

На Северном проезде асфальтирование завершено, ведется благоустройство территории, устройство искусственных дорожных неровностей и нанесение дорожной разметки.

Проезд от дома №40 (корпус 4) по улице Свердлова до дома №8а по улице Миронова полностью заасфальтирован. Общее выполнение работ – 85%.

Терский переулок разделен перекрестком на два участка, на одном из которых завершена укладка асфальта и ведется работа по устройству обочин. Но втором участке работы начались 1 августа, выполнено фрезерование старого асфальтобетона, демонтаж бортового камня.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, с 1 августа выполнялось фрезерование дорожного покрытия на улице Школьной в микрорайоне Росляково, а на улице Ростинской и на участке от дома №34 по улице Нахимова до дома №3 по улице Сивко оно уже выполнено и ведётся монтаж нового бортового камня.