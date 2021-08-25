В Мурманске завершено асфальтирование ещё 17 объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Администрация города Мурманска отчиталась о завершении работ по укладке асфальтобетонного покрытия на 17 объектах в региональном центре. Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На заседании проектного комитета под председательством министра транспорта и дорожного хозяйства Артёма Гришина доложили о ходе работ в столице Заполярья.

«Мы контролируем работы на дорогах на каждом этапе, – рассказал министр. – После завершения асфальтирования и выполнения работ по благоустройству и обеспечению безопасности движения ведётся подготовка исполнительной документации для сдачи объектов. Каждый отремонтированный объект ждёт проверка качества, пробы изучат в специализированной федеральной лаборатории. Только после подтверждения качества подрядчик получит оплату. При этом каждый объект после приёмки будет на гарантийном сроке 4 года».

Всего на 2021 год в рамках нацпроекта в Мурманске выполняется ремонт на 26 объектах. На улице Сполохи завершены работы, на данный момент подрядчик устраняет замечания.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на различных этапах ведутся работы на Ледокольном и Автопарковом проезде, на участках Терского переулка, на улице Коминтерна, Ростинской, Траловой, Сивко, а также на улице Школьная в микрорайоне Росляково.