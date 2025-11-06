В Мурманске завершено обновление детской площадки за школой №1

В Мурманске завершены работы по благоустройству детской площадки, расположенной в сквере за школой №1 на улице Капитана Буркова. Площадка, созданная в 2014 году, получила новое оснащение и современный внешний вид.

Подрядной организацией выполнен полный демонтаж старых конструкций. На территории установлено 10 современных игровых и спортивных комплексов, рассчитанных на детей разного возраста. Также для удобства взрослых здесь размещены новые комфортные скамейки.

Кроме того, по всей площади игровая зона оснащена ударопоглощающим покрытием площадью 601 кв. метров, обеспечивающим безопасные условия для активных игр и занятий спортом.

Как сообщает администрация города Мурманска, обновленное пространство вновь открыто для жителей близлежащих домов по улицам Полярные Зори, Капитана Буркова и проезду Капитана Тарана. Теперь дети снова могут проводить здесь время, играя и общаясь на современной и безопасной площадке.

