Пока добровольно: в России заработала рыбная биржаГрузооборот ММТП снизился в октябре 2025 года почти в три раза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.11.25 13:30

В Мурманске завершено обновление детской площадки за школой №1

В Мурманске завершены работы по благоустройству детской площадки, расположенной в сквере за школой №1 на улице Капитана Буркова. Площадка, созданная в 2014 году, получила новое оснащение и современный внешний вид.

Подрядной организацией выполнен полный демонтаж старых конструкций. На территории установлено 10 современных игровых и спортивных комплексов, рассчитанных на детей разного возраста. Также для удобства взрослых здесь размещены новые комфортные скамейки.

Кроме того, по всей площади игровая зона оснащена ударопоглощающим покрытием площадью 601 кв. метров, обеспечивающим безопасные условия для активных игр и занятий спортом.

Как сообщает администрация города Мурманска, обновленное пространство вновь открыто для жителей близлежащих домов по улицам Полярные Зори, Капитана Буркова и проезду Капитана Тарана. Теперь дети снова могут проводить здесь время, играя и общаясь на современной и безопасной площадке.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31210&page=1

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Я выбираю Север»: Дмитрий Панычев, заместитель Губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области. (12+)
-PRO Деньги (16+)250 тонн мелочи вернулось в оборот: итоги очередной «Монетной недели»-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 25 копеек, доллар укрепился почти на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»