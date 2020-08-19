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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.20 09:45

В Мурманске завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Ущерб, причиненный бюджету РФ, возмещён в полном объёме

Преступление выявлено благодаря совместной работе следователей Следственного комитета и работников регионального УФНС России, собраны неоспоримые доказательства виновности директора предприятия в совершении налогового преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Мурманской области.

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области  в ходе предварительного следствия установлено, что основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля отходами и ломом чёрных и цветных металлов, не подлежащая налогообложению налогом на добавленную стоимость. Организация является одной из крупнейших в Мурманской области по осуществлению экспорта лома металла.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в с 2014 по 2016 годы генеральный директор предприятия, желая уклониться от уплаты налога на прибыль, допустил необоснованное завышение расходов, связанных с производством и реализацией на суммы сделок с рядом организаций. При этом реальные хозяйственные операции с последними отсутствовали, заключенные договоры носили фиктивный характер и предназначались для создания искусственного товарооборота с целью уклонения от уплаты налогов.

Генеральный директор неправомерно принял к налоговому учёту сделки по приобретению лома чёрных металлов по договорам, заключенным с вышеуказанными организациями, занижающим налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль юридического лица. Внеся в налоговые декларации на прибыль за 2014-2016 годы заведомо ложные сведения о сумме понесенных расходов по фиктивным сделкам, злоумышленник уклонился от уплаты налога на прибыль за указанный период в общей сумме более 122 миллионов рублей, что согласно уголовному законодательству признается особо крупным размером. Общий ущерб с начисленными пенями и штрафами составил более 193 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество предприятия на сумму более 200 миллионов рублей. На стадии предварительного следствия ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, удалось возместить в полном объёме, в связи с чем уголовное преследование руководителя организации прекращено по нереабилитирующим основаниям.

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Последние комментарии

Максим
19.08.20 01:28
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Светлана
17.08.20 16:15
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Д.О. Вернер
16.08.20 10:34
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