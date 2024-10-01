В Мурманске завершено создание мурала, посвящённого Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Вчера в Мурманске завершили создание мурала, посвящённого Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Художественная роспись украсила подпорную стену на пересечении улиц Старостина и Мира.

Изображение исполнено эмалью – это наиболее влагостойкая краска в условиях Крайнего Севера. Мать – белая медведица символизирует Россию, а медвежата – это новые регионы.

Новую работу местного художника и муралиста Евгения Урбановича увидит большое количество мурманчан, ведь рядом проходит маршрут общественного транспорта.

30 сентября 2022 года был подписан договор о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и образовании новых субъектов Российской Федерации. Жители освобождённых регионов определили свой политический и гражданский статус, проголосовав за вхождение в состав нашей страны.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вчера в Мурманске, а также всех муниципалитетах Мурманской области проходят торжественные мероприятия и праздничные гулянья, посвящённые этому важному событию в истории нашей страны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/