В Мурманске завершено строительство железнодорожной линии необщего пользования «Станция Лавна» — комплекс перегрузки угля «Лавна»

По объекту получено заключение о соответствии (ЗОС) и разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщается.

Как сообщает тeлеграм-канал ФАУ «РосКапСтрой», при участии которого велось строительство, в состав объекта вошло строительство железной дороги длиной 2,2 км, монтаж водопропускных труб, строительство мостового перехода через реку Малую Лавну, подпорной стены длиной 68 метров.

Проект «Комплекса перегрузки угля «Лавна» является составной частью проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», который реализуется в соответствии с госпрограммой «Развитие транспортной системы».