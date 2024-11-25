Мурманская область. Арктика (16+)25.11.24 10:15
В Мурманске завершено строительство железнодорожной линии необщего пользования «Станция Лавна» — комплекс перегрузки угля «Лавна»
По объекту получено заключение о соответствии (ЗОС) и разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщается.
Как сообщает тeлеграм-канал ФАУ «РосКапСтрой», при участии которого велось строительство, в состав объекта вошло строительство железной дороги длиной 2,2 км, монтаж водопропускных труб, строительство мостового перехода через реку Малую Лавну, подпорной стены длиной 68 метров.
Проект «Комплекса перегрузки угля «Лавна» является составной частью проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», который реализуется в соответствии с госпрограммой «Развитие транспортной системы».
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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