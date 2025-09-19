В Мурманске завершено возведение монолитных конструкций одного из строящихся домов на улице Кирпичной

В Мурманске на улице Кирпичной продолжается строительство жилого комплекса из четырех многоквартирных домов. Работы идут в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Строители завершили возведение монолитных конструкций первого дома и приступили к утеплению и монтажу подсистемы вентилируемого фасада. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Подрядчик работает на всех четырёх домах. На первом доме строители заканчивают возведение монолитных конструкций, уже приступили к устройству парапетов, параллельно выстраивают наружные стены из газоблоков и устанавливают лестничные марши. На втором доме завершён уже монолит, а также возведены наружные стены. Подрядчик активно устанавливает оконные блоки, прокладывает внутренние инженерные сети, утепляет и монтирует подсистему вентилируемого фасада», – отметила руководитель Министерства строительства Мурманской области Александра Карпова.

Близится к завершению возведение монолитных конструкций и третьего дома – началось армирование парапета на кровле и продолжают выстраивать наружные стены на уровне 2-8 этажей. На четвёртом доме подрядчик ведёт работы по армированию и бетонированию стен подвала.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553616/#&gid=1&pid=3