Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области возрождается жилищное строительство. Так, в Мурманске завершено возведение основных монолитных конструкций двух жилых домов на улицах Зелёной и Кирпичной. В этом в ходе традиционного объезда убедились заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк и региональный министр строительства Александра Карпова.

«По сути, мы уже приступили к отделочным работам. Коллеги отмечают, что сейчас на улице Зеленой ожидают поступления радиаторов, чтобы запустить отопление в доме и перейти к финишной отделке — поклейке обоев, укладке линолеума. Это важно, потому что дом предназначен для переселения жителей из аварийного фонда, и по нормативам квартиры должны быть с ремонтом», – сообщила Ольга Вовк.

На сегодняшний день на территории Кольского полуострова активно строится 20 жилых домов, в которых порядка 80% квартир предназначены для продажи. Кроме того, в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» продолжается возведение ещё шести многоэтажек для переселения граждан из аварийного фонда и обеспечения жильём отдельных категорий граждан.

На улице Зелёной уже выросла девятиэтажка: закончен железобетонный каркас здания и возведены стены с 1-го по 4-й этажи. Сейчас подрядчик активно выстраивает внутренние и наружные стены с 5-го по 8-й этажи, прокладывает внутренние инженерные сети и монтирует окна. Помещения будущего жилого дома активно готовятся к чистовой отделке. Кроме того, уже заказан вентилируемый фасад и ведётся подготовка к его монтажу.

«Подрядчик у нас хороший, проверенный. Строители они опытные, работают на многих объектах в Мурманске: и на кинотеатре «Родина», и на улице Зелёной. Они же на Полярных зорях сдавали дом – люди уже там живут. Так что мы держимся в графике и выполняем работу в установленные сроки», – отметила Ольга Вовк.

Замгубернатора рассказала, что стройка и на этот раз не лишена трудностей. При подготовке основания для дорожного полотна в траншее обнаружились остатки бывшего сгоревшего дома. Строительный мусор в свое время не вывезли, а просто закопали прямо на территории.

«Поэтому сейчас, чтобы уплотнить грунт под дорогу, нужно будет сначала убрать весь строительный мусор и подготовить основание. Это обычный строительный процесс», – рассказала замгубернатора.

Продвигается и строительство жилого комплекса на улице Кирпичной. Здесь завершены работы по основным монолитным конструкциям уже на двух из четырёх домов. На первом доме продолжается кладка наружных и внутренних стен с 1-го по 9-й этажи, а также установка окон. На втором доме готовы кровля, внешние и внутренние стены здания, установлены окна. Продолжается монтаж утеплителя и системы вентилируемого фасада, сетей электроснабжения и вентиляционных и слаботочных систем. На завершающей стадии работы и по основным монолитным конструкциям третьего дома – строители заканчивают парапеты кровли, а на последнем доме пока выполняется устройство плиты перекрытия подвала.

«В первую очередь нужно закрыть контур здания, чтобы можно было подать тепло. В двух домах установка окон уже идёт, в одном доме она практически завершена. Как только завершится коробка третьего дома, подрядчик приступит к установке окон и там. После этого в дома подадут тепло и начнут отделочные работы», – объяснила Александра Карпова.

Как отмечает региональное Министерство строительства, также в Мурманске и Коле активно идёт строительство жилых комплексов частными застройщиками. В ближайшие 10 лет в регионе планируется строительство 1 млн кв. метров жилья.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/555325/#&gid=1&pid=2