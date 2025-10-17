В Мурманской области заработала служба поддержки для родителей «Ты не одна»Мурманский областной краеведческий музей отметит 99-летие Днём открытых дверей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.10.25 13:30

В Мурманске завершено возведение основных монолитных конструкций двух жилых домов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области возрождается жилищное строительство. Так, в Мурманске завершено возведение основных монолитных конструкций двух жилых домов на улицах Зелёной и Кирпичной. В этом в ходе традиционного объезда убедились заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк и региональный министр строительства Александра Карпова.

«По сути, мы уже приступили к отделочным работам. Коллеги отмечают, что сейчас на улице Зеленой ожидают поступления радиаторов, чтобы запустить отопление в доме и перейти к финишной отделке — поклейке обоев, укладке линолеума. Это важно, потому что дом предназначен для переселения жителей из аварийного фонда, и по нормативам квартиры должны быть с ремонтом», – сообщила Ольга Вовк.

На сегодняшний день на территории Кольского полуострова активно строится 20 жилых домов, в которых порядка 80% квартир предназначены для продажи. Кроме того, в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» продолжается возведение ещё шести многоэтажек для переселения граждан из аварийного фонда и обеспечения жильём отдельных категорий граждан.

На улице Зелёной уже выросла девятиэтажка: закончен железобетонный каркас здания и возведены стены с 1-го по 4-й этажи. Сейчас подрядчик активно выстраивает внутренние и наружные стены с 5-го по 8-й этажи, прокладывает внутренние инженерные сети и монтирует окна. Помещения будущего жилого дома активно готовятся к чистовой отделке. Кроме того, уже заказан вентилируемый фасад и ведётся подготовка к его монтажу.

«Подрядчик у нас хороший, проверенный. Строители они опытные, работают на многих объектах в Мурманске: и на кинотеатре «Родина», и на улице Зелёной. Они же на Полярных зорях сдавали дом – люди уже там живут. Так что мы держимся в графике и выполняем работу в установленные сроки», – отметила Ольга Вовк.

Замгубернатора рассказала, что стройка и на этот раз не лишена трудностей. При подготовке основания для дорожного полотна в траншее обнаружились остатки бывшего сгоревшего дома. Строительный мусор в свое время не вывезли, а просто закопали прямо на территории.

«Поэтому сейчас, чтобы уплотнить грунт под дорогу, нужно будет сначала убрать весь строительный мусор и подготовить основание. Это обычный строительный процесс», – рассказала замгубернатора.

Продвигается и строительство жилого комплекса на улице Кирпичной. Здесь завершены работы по основным монолитным конструкциям уже на двух из четырёх домов. На первом доме продолжается кладка наружных и внутренних стен с 1-го по 9-й этажи, а также установка окон. На втором доме готовы кровля, внешние и внутренние стены здания, установлены окна. Продолжается монтаж утеплителя и системы вентилируемого фасада, сетей электроснабжения и вентиляционных и слаботочных систем. На завершающей стадии работы и по основным монолитным конструкциям третьего дома – строители заканчивают парапеты кровли, а на последнем доме пока выполняется устройство плиты перекрытия подвала.

«В первую очередь нужно закрыть контур здания, чтобы можно было подать тепло. В двух домах установка окон уже идёт, в одном доме она практически завершена. Как только завершится коробка третьего дома, подрядчик приступит к установке окон и там. После этого в дома подадут тепло и начнут отделочные работы», – объяснила Александра Карпова.

Как отмечает региональное Министерство строительства, также в Мурманске и Коле активно идёт строительство жилых комплексов частными застройщиками. В ближайшие 10 лет в регионе планируется строительство 1 млн кв. метров жилья.

 

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/555325/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Изменения федерального закона «Об исполнительном производстве» должны простимулировать россиян быстрее выплачивать долги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Региональная экономика»: сберегательная активность жителей Мурманской области остаётся высокой-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 2,5 рубля, доллар укрепился почти на 1,9 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте завершены общие осенние осмотры объектов военной инфраструктуры-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законодатели просят рассмотреть возможность предоставления преференций и налоговых льгот организациям потребительской кооперации и предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельских населённых пунктах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»