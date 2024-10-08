В Мурманске завершены дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

О ходе дорожной кампании этого года 7 октября доложила и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова на оперативном совещании.

«В этом году в Мурманске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был запланирован ремонт 27 участков улично-дорожной сети. В рамках стратегического плана «На Севере – жить» в муниципальных образованиях региона – 135 объектов, из них 27 – в столице Заполярья, но за счет средств экономии, которая образовалась в ходе контрактации, получилось отремонтировать больше участков улично-дорожной сети», – рассказала Юлия Полиэктова.

В рамках дорожного нацпроекта ремонт в Мурманске завершён, отремонтировано 27 запланированных объектов. В процессе ремонта подрядные организации обновили более 153,6 тысячи кв. метров дорожного полотна на проезжих частях, отремонтировали порядка 12,5 тысячи метров тротуаров и заменили 22,9 тысячи метров бортового камня. При этом 15 объектов были выполнены опережающими темпами.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ремонтируются объекты местного значения, не вошедшие в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день отремонтирована 131 улица в муниципалитетах и одно мостовое сооружение в Печенгском районе. В том числе в Мурманске обновлено 22 объекта. В этом году в рамках плана опережающими темпами выполнены работы на 88 улицах, что составляет 60%.

На 100% завершена дорожная кампания 2024 года в Кировске, Оленегорске, Полярных Зорях, Видяево, Заозерске, Островном, Терском, Ловозерском и Ковдорском районах. Общая протяженность выполненных работ составляет более 329 тысяч кв. метров дорожного покрытия.

В Печенгском округе было запланировано капитально отремонтировать два моста в рамках плана «На Севере – жить». В Заполярном работы на мосту через реку Хауки-Йоки, в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка, завершены, а в пгт Никель через реку Колосйоки (между улицей Советской и улицей Заводской) ремонт завершается. Выполнение – 95%, работы ведутся согласно графику.

В Кировске продолжается строительство моста через реку «Белая», готовность объекта более 50%.

Кроме того, в этом году приступили к масштабной реновации закрытых административно-территориальных образований Мурманской области и населённых пунктов, где дислоцированы воинские формирования. Отремонтировано 9 участков улично-дорожной сети, в работе – 10.

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой, который принял участие в совещании правительства в режиме ВКС, прокомментировал итоги дорожных работ.

- В этом году в Мурманской области проводятся масштабные работы по ремонту дорог, как в муниципалитетах, как так и на трассах регионального значения, - отметил Сергей Дубовой. – Цифры говорят сами за себя: по всем показателям мы видим кратный рост объёмов.

Парламентарий подчеркнул, что при таком резком увеличении количества дорожных ремонтов, необходимо и усиление контроля за их выполнением, напомнив, что депутаты Думы постоянно мониторят ситуацию с дорожным ремонтом.

- Например, в каждой из своих рабочих поездок муниципальные образования я обязательно посещал такие объекты. Практически везде можно увидеть качественные изменения в лучшую сторону, - сказал он. – Особенно радует, что очень много в этом году удалось выполнить в военных гарнизонах благодаря плану «На Севере – жить» и программе реновации ЗАТО.

Спикер парламента отметил, что ход дорожных ремонтов всегда будет на особом контроле депутатов, так как состояние дорог - это один из тех факторов, которые напрямую влияют на качество жизни населения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/