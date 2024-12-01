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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.24 16:00

В Мурманске завершила работу выставка-ярмарка «Сокровища саамской земли»

С 22 по 24 ноября в Мурманске состоялась VII Международная выставка-ярмарка достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера «Сокровища саамской земли».

Выставка, развернувшаяся в Ледовом дворце, представила собой живое полотно самобытных традиций. Здесь мастера продемонстрировали свои работы: обереги из кости оленя, меха и кожи, украшения в северном стиле, картины, изделия из карельской березы и натуральных камней, ювелирные украшения и многое другое. Посетители смогли поучаствовать в мастер-классах по традиционным ремеслам, таких как резьба по кости, плетение из ивовой лозы, изготовление аппликации из кожи и меха оленя, ожерелья из кости лося, а также хантыйской куклы «Акань» и ненецкой куклы «Нухуко» с клювом гуся. Мастера делились секретами своего мастерства, рассказывая о вековых традициях, передававшихся из поколения в поколение.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, на выставке были представлены экспозиция саамского быта родовой общины «Пуаз» («Олень»), коллекции костюмов из рыбьей кожи ительменского мастера Лидии Кручининой и костюмов из кожи и меха корякского мастера Людмилы Юлтыгиной и сценических костюмов камчатской творческой мастерской «Школьные годы», нганасанские костюмы мастеров Зои Арепьевой и Светланы Аксеновой, персональная выставка работ саамского мастера Татьяны Кожевиной и коллекция авторских кукол, выполненных в технике «Грунтованный текстиль» Института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена.

Каждая экспозиция отдельного региона, рассказывала уникальную историю, отражающую специфику климатических условий и образа жизни народа. Посетители могли увидеть нарядные костюмы из натуральных тканей с богатой вышивкой и украшениями, созданными из различных природных материалов. Наряду с костюмами экспонировались предметы быта – утварь, инструменты, украшения, которые рассказывали о традиционном образе жизни коренных народов. Также в рамках мероприятия была представлена коллекция учебников и учебных пособий для общеобразовательных организаций на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации разработанных Санкт-Петербургским филиалом издательства «Просвещение».

В рамках деловой части выставки состоялся круглый стол, посвящённый вопросам сохранения и развития духовного богатства и самобытной культуры коренных народов. Участники обсудили вопросы развития традиционных народно-художественных промыслов, обменялись опытом успешных региональных практик возрождения и сохранения ремесел, создания мастерских, анализируя эффективность различных методов государственной поддержки, включая гранты и субсидии.

Также в рамках деловой программы состоялась литературная гостиная, приуроченная к знаменательной дате – 35-летию Ассоциации кольских саамов. Мероприятие стало важной платформой для обсуждения вопросов сохранения и развития родных языков коренных малочисленных народов Севера, которые являются особенно актуальными в современном мире.

В рамках мероприятия по традиции состоялись конкурсы «Лучший национальный костюм» и «Лучшее произведение национального народного творчества». В этом году на конкурс было подано 115 заявок, из которых члены жюри выбрали лучших из лучших, отметив высокий уровень мастерства и тонкость обработки материалов всех участников конкурсов. По предложению членов жюри организаторами по отдельным номинациям были введены Гран-при.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, победителями конкурса «Лучший национальный костюм» в этом году стали:

в номинации «Национальный костюм» (кожа/мех)»

Гран-При – Творческая мастерская «Школьные годы», Камчатский край.

1 место – Аксенова Светлана Сыгаковна, Красноярский край.

2 место – Худи Надежда Яхочевна, Ямало-Ненецкий автономный округ.

3 место – Юлтыгина Людмила Евгеньевна, Камчатский край.

В номинации «Национальный костюм» (текстиль/мех)»

Гран-при – Порошина Ирина Дмитриевна, Республика Карелия.

1 место – Худи Надежда Яхочевна, Ямало-Ненецкий автономный округ.

2 место – Цветкова Лариса Алексеевна, Республика Коми.

3 место – Рочева Зоя Дмитриевна, Мурманская область.

В номинации «Национальный детский костюм»

1 место – Тайшина Клавдия Константиновна, Ямало-Ненецкий автономный округ.

2 место – Тайшина Клавдия Константиновна, Ямало-Ненецкий автономный округ.

3 место – Юлина Ульяна Михайловна, Мурманская область.

В номинации «Национальный головной убор»

1 место – Рочева Валентина Николаевна, Мурманская область.

2 место – Бажанова Анна Аскольдовна, Мурманская область.

3 место – Бажанова Анна Аскольдовна, Мурманская область.

В номинации «Аксессуар для национального костюма»

1 место – Хващенок Мария Фадеевна, Мурманская область.

2 место – Рочева Валентина Николаевна, Мурманская область.

3 место – Цветкова Лариса Алексеевна, Республика Коми.

Победителями конкурса «Лучшее произведение национального народного творчества» стали:

в номинации «Резьба и роспись по дереву»

Гран-при – Якубенко Михаил Александрович, Республика Карелия.

1 место – Кагаачев Игорь Борисович, Республика Карелия.

2 место – Солодяков Анатолий Петрович, Камчатский край.

3 место – Кутынкавав Сергей Рудольфович, Камчатский край.

В номинации «Резьба и гравировка по кости и рогу»

Гран-при – Аляба Сергей Валерьевич, Ямало-Ненецкий Автономный округ.

1 место – Маягин Юрий Васильевич, Мурманская область.

2 место – Солодяков Анатолий Петрович, Камчатский край.

3 место – Костычева Олеся Петровна, Мурманская область.

В номинации «Изделия из меха и кожи»

1 место – Худи Надежда Яхочевна, Ямало-Ненецкий Автономный округ.

2 место – Юрьева Татьяна Олеговна, Мурманская область.

3 место – Полевщикова Валентина Павловна, Мурманская область.

В номинации «Вышивка бисером и бисероплетение»

Гран-при – Беляева Светлана Петровна, Камчатский край.

1 место – Арепьева Зоя Дебубтеевна, Красноярский край.

2 место – Юлтыгина Людмила Евгеньевна, Камчатский край.

3 место – Хващенок Мария Фадеевна, Мурманская область.

В номинации «Национальная игрушка или кукла»

1 место – Худи Надежда Яхочевна, Ямало-Ненецкий Автономный округ.

2 место – Институт народов Севера, Санкт-Петербург.

3 место – Котенко Ольга Евгеньевна, Мурманская область.

В номинации «Сувенирные изделия»

Гран-при – Вострякова Надежда Владимировна, Республика Карелия.

1 место – Веселков Сергей Николаевич, Мурманская область.

2 место – Стриленко Маргарита Николаевна, Мурманская область.

3 место – Пескова Ольга Михайловна, Мурманская область.

В номинации «Плетение из твердых материалов»

1 место – Сапельников Виталий Николаевич, Мурманская область.

2 место – Сапельникова Милана Николаевна, Мурманская область.

3 место – Григорьева Наталья Анатольевна, Мурманская область.

 

Фото: https://mvpmk.gov-murman.ru/news/nat_pol/535661/#&gid=1&pid=1

Комментарии

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