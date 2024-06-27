В Мурманске завершилась первая смена городских оздоровительных лагерей

В течение 21 дня 1190 мурманских школьников увлекательно проводили время в городских оздоровительных лагерях, расположенных на базе десяти образовательных учреждений заполярной столицы. Это школы №№1, 5, 23, 36, 38, 42, 56, филиал школы №27, гимназии №№9, 10.

Вчера вожатые организовали праздничную программу для посещающих первую смену. Так, в оздоровительном лагере школы №38 (ул. Сафонова, 37) ребята приняли участие в станционной игре, подготовленной сотрудниками ДК «Ленинского округа».

1 июля стартует вторая смена оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе мурманских школ №№1, 20 и 26. Она продлится до 24 июля.

Как сообщает администрация города Мурманска, родительская плата за пребывание ребёнка в лагере составляет 1050 рублей, остальные расходы оплачиваются из областного и муниципального бюджетов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27677&page=1