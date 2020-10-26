В Мурманске завершилась реконструкция двора на улице Капитана Копытова

В Мурманске в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершилась реконструкция двора на улице Капитана Копытова, дома № 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33.

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с депутатом Мурманской областной Думы Германом Ивановым и депутатом Совета депутатов города Мурманска Владимиром Буряком проверили как сделан ремонт во дворе.

Подрядчик завершил работы по ремонту и благоустройству территории. Двор теперь оснащен современными системами наружного освещения, заасфальтирована проезжая часть, тротуары, а также появились автопарковки и детская игровая площадка, соответствующая всем требованиям безопасности.

– Все ремонтные работы завершены. На этом объекте учтены все пожелания жителей — они касались расположения детской площадки, высоты ограждений, опор освещения, – рассказал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. — Остались ещё работы вне рамок ремонта, нужно поставить дорожные знаки «Жилая зона», на въезде и выезде из двора. В целом, работы по формированию комфортной городской среды у нас продолжаются. На следующий год у же запланировано большое количество дворов, по которым идет согласование проектов.

– Мы понимаем — это серьезный объект. Подрядчик хоть с некоторым опозданием, но работы завершил качественно. – сказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – У нас будет возможность в рамках гарантийного срока проверить объект еще весной, как мы всегда и делаем. Поэтому объект остается на контроле, несмотря на то, что он принят.

– Двор готов, благоустройство выполнено успешно, теперь здесь должно быть комфортно всем – и детям и взрослым, и автолюбителям, и пешеходам. – отметил депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов. — Чтобы окончательно убедиться в качестве проделанных работ, мы обязательно приедем и проверим, как он будет выглядеть после зимы.

– Капитальный ремонт завершен. Здесь получилась очень хорошая детская игровая площадка. Хотелось бы призвать местных жителей относиться более внимательно к своему двору, так как новый игровой комплекс уже успели незначительно повредить. Нужно беречь подобные объекты, – прокомментировал депутат Совета депутатов города Мурманска Владимир Буряк.

В рамках национального проекта работа по благоустройству продолжится, в 2021 году запланировано отремонтировать 21 двор в городе Мурманске.