В Мурманске завершилась третья смена городских оздоровительных лагерей

19 августа на базах школ №№11, 49 и гимназии №6 прошло торжественное закрытие третьей смены лагерей, ставшее ярким завершением летнего отдыха для юных мурманчан.

На территории школы №11 состоялся праздник, в котором школьники соревновались в спортивных эстафетах, танцевали под зажигательную музыку и выступили с творческими номерами.

Как сообщает администрация города Мурманска, летние каникулы дали возможность ребятам завести новых друзей и набраться сил перед началом нового учебного года. Программа включала оздоровительные, развлекательные и познавательные мероприятия, а также прогулки по знаковым местам нашего города-героя, что сделало отдых интересным и полезным.

За три летних месяца в школьных лагерях отдохнули 2025 девочек и мальчиков. Кроме того, 240 детей приняли участие в туристических экспедициях по Кольскому полуострову.

В общей сложности организованными формами отдыха было охвачено более 4 тысяч юных мурманчан, 1500 из которых провели время на Черноморском побережье Краснодарского края.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28314&page=1