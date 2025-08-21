Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере — отдыхать!»В Коле впервые стартует Кубок губернатора Мурманской области по конному спорту
Мурманская область. Арктика (16+)21.08.25 14:30

В Мурманске завершили работу оздовительные летние лагеря

Для школьников города-героя лето 2025 года стало временем ярких событий, творческих открытий и активного отдыха. 2000 юных мурманчан с пользой провели каникулы в 16-ти оздоровительных пришкольных лагерях.

Наступило время прощаться с новыми друзьями из других образовательных учреждений: 20 августа в мурманской школе №27 состоялось праздничное мероприятие, посвящённое окончанию 3-й смены городского лагеря. 

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом летнем сезоне педагоги прививали детям полезные привычки и любовь к спорту, организуя ежедневные утренние зарядки и активные игры на свежем воздухе, радовали ребят развлекательной программой и помогали юным мурманчанам расширить знания о любимом городе и родном крае. Школьники посещали увлекательные мероприятия и творческие мастер-классы в городских учреждениях культуры, ходили на познавательные экскурсии.

Оздоровительная кампания 2025 года была организована в рамках проекта «На Севере — малыш», который является частью губернаторского плана «На Севере — жить!».

 

 

