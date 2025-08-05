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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.25 14:30

В Мурманске завершили ремонт на двух участках автодорог

В рамках дорожной кампании 2025 года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и стратегическому плану «На Севере — жить!» в Мурманске ведётся ремонт 15 участков автомобильных дорог общей протяженностью 16,85 километра.

На двух участках автодорог ремонтные работы уже завершены: Верхне-Ростинское шоссе (от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги) протяженностью 1,1 км и Верхне-Ростинское шоссе (от ул. Домостроительной до ул. Свердлова) протяженностью 970 метров.

Как сообщает администрация города Мурманска, работы на объектах стартовали в мае 2025 года и завершились на прошлой неделе, общая площадь отремонтированного дорожного полотна составила 27143 кв. метров.

Ещё 4 объекта находятся в высокой степени готовности (более 80%). Это просп. Героев-североморцев (от железнодорожного переезда до участка с кольцевым движением), ул. Полярные Зори (от ул. Карла Маркса до просп. Ленина), — пр. Связи вдоль домов №13 корп. 1, №13 корп. 2, №11 корп. 1, №11 корп. 2 по ул. Старостина, просп. Кольский (от ост. «Улица Морская» до пр. Автопаркового).

На объектах выполнены демонтажные работы, укладка верхнего слоя а/б покрытия, устройство тротуаров, бордюрного камня, ведутся работы по восстановлению нарушенного благоустройства.

На остальных участках работы ведутся согласно утверждённому графику и с учётом погодных условий.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30551&page=1

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