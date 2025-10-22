В Мурманске завершили восстановление муралов на проспекте Героев-североморцев

В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, на проспекте Героев-североморцев в Мурманске в рамках капитального ремонта фасадов художники завершили восстановление двух муралов.

«Особенность проведения капитального ремонта фасадов домов №№29 и 31 на проспекте Героев-североморцев – это муралы с изображением собирательных образов героев Великой Отечественной войны: моряка и пехотинца. Поэтому проектом обновления фасадов этих двух объектов предусмотрены не только утепление и герметизации межпанельных швов и капремонт входных групп, но и восстановление совместно с художниками муралов, давно ставших неотъемлемой частью облика Ленинского округа», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

На торцах жилых домов сначала трудились промышленные альпинисты, которые отремонтировали межпанельные швы стеновых панелей по технологии «тёплый шов» и окрасили панели по подготовленному основанию. После этого к работе приступили художники-муралисты. От них потребовалась особая точность и внимания к деталям. Благодаря сохранённым оригинальным эскизам удалось подобрать краски с максимальной точностью и полностью воссоздать рисунок — так, чтобы он выглядел ровно так же, как прежде.

«Художники не просто нанесли изображение заново, а бережно восстановили каждый штрих, сохранив атмосферу и характер героев, ставших символами проспекта. После расшивки и утепления швов фасады обрели новую защиту от ветра и холода, а мурал получил свежие, стойкие к северному климату краски. На восстановление ушло более 130 баллонов — и каждая деталь выполнена с любовью к городу и его жителям», — рассказала Мария Михайленко, сотрудник Центра городского развития Мурманской области.

Капитальный ремонт домов №№29 и 31 на проспекте Героев-североморцев продолжается. Строители сейчас активно приводят в порядок межпанельные швы на остальных стенах жилых зданий, а также меняют отслужившие свой срок крыши. Согласно проектным решениям, на кровлях уложат паро- и гидроизоляцию, новый утеплитель, смонтируют сборную стяжку по деревянному каркасу и только потом выполнят устройство нового рулонного покрытия кровли. Также будут установлены кровельные ограждения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555636/#&gid=1&pid=1