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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.25 15:00

В Мурманске завершили возведение несущих железобетонных конструкций Центра культурного развития

В Мурманске на улице Аскольдовцев в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и федерального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» продолжается строительство Центра культурного развития. Так, строители уже завершили возведение несущих железобетонных конструкций объекта.

Ход работ по возведению социально значимого объекта находится на постоянном контроле Министерства строительства Мурманской области.

«Подрядчик уже завершил возведение несущих железобетонных конструкций здания. Сейчас активно идут работы по устройству кровли, утеплению фасада и устройству внутренних перегородок. Кроме того, строители устанавливают оконные блоки и монтирую внутреннюю систему вентиляции. В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу фасадной системы», – отметили в региональном Минстрое.

Напомним, строительство Центра культурного развития планируется завершить до конца 2025 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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