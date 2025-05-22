В Мурманске завершились областные соревнования по шахматам

В столице Кольского Заполярья провели чемпионат Мурманской области по шахматам. Спортсмены соревновались в дисциплинах «блиц» и «быстрые шахматы» на базе Мурманской областной спортивной школы.

В «блице» провели 11 туров, среди участников – 53 спортсмена.

По завершении соревнований победу одержали Валерий Переверзев и Валерия Ивина. На втором месте Геннадий Киселев и Людмила Калиновская. На третьем месте Дмитрий Некипелов и Мария Кириллова.

В «быстрых шахматах» приняли участие 42 человека, им предстояло сыграть 9 туров. Лучший результат показали Валерий Переверзев и Мария Кириллова. «Серебро» у Романа Порошина и Ксении Капранчиковой. Бронзовые призёры – Кирилл Коноплев и Людмила Калиновская.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/