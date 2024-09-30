В Мурманске завершились региональные соревнования по спортивному ориентированию

В Долине Уюта прошёл чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию. Присоединиться к региональным соревнованиям в спортивной дисциплине «кросс-спринт» решили более 80 спортсменов из разных муниципалитетов Мурманской области.

По завершению соревнований победу одержали Алина Фёдорова, Ульяна Кузнецова, Анастасия Рожкова, Ксения Фисенко, Анна Алиева, Михаил Фатичев, Анатолий Алиев, Артемий Дороженко, Владислав Шабалин, Михаил Лихачёв, Алексей Бровин. На втором месте Дарина Беляева, Елизавета Шевелёва, Ангелина Великанова, Мария Молданова, Роман Чернов, Роман Пахомов, Даниил Климов, Герман Карпов, Савелий Ярдушкин, Дмитрий Меньшаков. На третьем месте Евгения Пантелеева, Валерия Крючкова, Виктория Ляпкова, Антонина Меньшакова, Павел Зуйков, Вадим Андреевский, Дмитрий Малахов, Роман Алиев.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, следующие старты ориентировщики проведут в Кировске 5 октября. Там победителя определят в дисциплине «кросс-лонг».

В настоящее время самым масштабным мероприятием, привлекающим всё больше северян, являются всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Их региональный этап проводится в Долине Уюта с 2007 года. С 2022 года в Кольском Заполярье проводят чемпионат России по спортивному ориентированию.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/