В Мурманске завершились съёмки документального фильма «Арктик-джаз», которые проводил продюсерский центр «Северный характер»

Это фильм об истории знаменитого музыкального фестиваля, рассказанной от лица мурманчанина Виктора Абрамова и других людей, имевших отношение к его созданию.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первая часть съёмок фильма «Артик-джаз» проходила в июле в различных городских локациях - на улице, в порту, в ресторане и в квартире самого Виктора Абрамова.

В сентябре прошли завершающие съёмки. Одной из локаций стал морской вокзал, другой - клуб «Ледокол», третьей - Семёновское озеро. Также съёмки проходили на улицах города и в музыкальной школе.

Режиссёр фильма - Елена Васюкова, операторы - Сергей Пашков Евгений Кошлаков, сценарий к фильму написала Светлана Солдатова, продюсеры - Светлана Солдатова и Светлана Осминина.

Кинолента создаётся по заказу Фонда поддержки регионального кинематографа и Союза кинематографистов Российской Федерации.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262868%2Fwall-139605315_19938