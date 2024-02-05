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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.24 16:30

В Мурманске завершились соревнования по лыжным гонкам памяти Тимура Павловича Баланина

На лыжных трассах спортивного комплекса Долины Уюта с 3 по 4 февраля провели соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей памяти заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Тимура Павловича Баланина.

Соревновались порядка 70 спортсменов из разных муниципалитетов региона. В первый день соревнования проходили в классическом стиле, на второй день в свободном. На лыжню вышли спортсмены старше 18 лет на различные дистанции.

В классическом стиле среди женщин, каждая в своей возрастной категории, победу одержали София Кимаковская, Татьяна Соколова, Наталья Медведева, Екатерина Белоусова, Ольга Абаровская, Наталья Абрамова, Анна Малиновская, Татьяна Денисова, Римма Митохина. Среди мужчин, каждый в своей возрастной категории, на первом месте Роман Радюков, Григорий Десятник, Алексей Иванцов, Денис Колованов, Владимир Козарь, Алексей Повидайлов, Николай Третьяков, Игорь Страуманис, Сергей Бояршинов, Владимир Налпенко, Геннадий Нечаев, Виталий Накидень.

В свободном стиле среди женщин, каждая в своей возрастной категории, победу одержали Алина Балякина, Ксения Москалева, Екатерина Страхова, Наталия Медведева, Елена Колованова, Ирина Корниенко, Наталья Абрамова, Татьяна Денисова, Римма Митохина. Среди мужчин, каждый в своей возрастной категории, лучший результат показали Алексей Лупандин, Дмитрий Меньшаков, Алексей Иванцов, Денис Колованов, Вадим Улижов, Игорь Кузьмин, Николай Третьяков, Юрий Шипов, Сергей Бояршинов, Владимир Налпенко, Геннадий Нечаев, Виталий Накидень.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, Тимур Павлович Баланин – заслуженный работник физической культуры, почётный мастер спорта, ветеран труда, ветеран спорта РСФСР. Сыграл большую роль в развитие физической культуры и спорта, организацию спортивно-массовых мероприятий, пропаганду здорового образа жизни региона. Тимур Павлович внёс большой вклад в создание спортивной базы в Долине Уюта. Был инициатором и непосредственным участником этого строительства.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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