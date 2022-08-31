В Мурманске завершились тренировочные сборы при участии олимпийской чемпионки Дарьи Шкурихиной

На минувшей неделе в Мурманске проходили тренировочные сборы с участием российской гимнастки, олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Дарьи Шкурихиной. Спортивные мероприятия завершились красочным гала-концертом с участием юных заполярных гимнасток.

Инициатором сборов выступила Федерация художественной гимнастики Мурманской области. Такие занятия со спортсменами всероссийского уровня организация проводит для своих воспитанниц регулярно.

«Задача – обучить воспитанниц элементам и приемам, благодаря которым они смогут показать лучшие результаты на межрегиональных и федеральных состязаниях, – подчеркнула президент Федерации художественной гимнастики Мурманской области Наталья Найденова, – ведь правила проведения и критерии оценки постоянно совершенствуются».

Наряду с Дарьей Шкурихиной с заполярными гимнастками работали и другие выдающиеся спортсменки: чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Нина Лазарева, бронзовый призер этапа Гран-при в Израиле, мастер спорта международного класса Наталья Старикова, а также хореограф сборной России Инна Григорьева и чемпионка мира, спортивный психолог Екатерина Татарчук.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, особенным моментом для каждой юной гимнастки стала возможность прикоснуться и даже примерить олимпийское золото. На сборы российская чемпионка привезла медаль, завоеванную на Летних Олимпийских играх 2008 года. Юные спортсменки поделились тем, что для них такая мотивация – одна из самых эффективных. По словам гимнасток, такие моменты дают веру в то, что ежедневный труд и сила воли приводят к большим победам.

«Нет никаких особых олимпийских секретов, – поделилась Дарья Шкурихина, – чтобы добиться успехов, нужно много и упорно работать, осваивать новые элементы и приёмы. Занятия прошли гимнастки разного уровня и возрастов. Это очень хорошо, потому что те, кто умеют больше, помогают теперь остальным, а начинающие спортсменки видят, к какому уровню нужно стремиться».

Фото: https://gov-murman.ru