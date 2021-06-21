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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.21 09:30

В Мурманске завершились всероссийские молодежные соревнования по дзюдо

С 18 по 20 июня Мурманск принимал Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. На татами вышли 529 спортсменов из более чем пятидесяти субъектов страны. В проведении мероприятия задействованы 51 судья и 34 представителя Федерации дзюдо России. Среди участников первенства 125 мастеров спорта и 275 кандидатов в мастера. Самые большие делегации представили Уральский и Южный федеральные округа и Северный Кавказ.

В заключительный день соревнования посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Сегодня с удовольствием наблюдаю, с какой энергией борются за победу наши спортсмены. Самое главное, что Мурманск всё чаще становится площадкой для проведения таких соревнований. Для нас это большая честь, возможность показать Мурманскую область во всей красе и, в-третьих, это правильно и полезно для нашей экономики. Благодарю организаторов за чёткую подготовку состязаний. Поздравляю всех со спортивным праздником!» - сказал глава региона в своем выступлении.

Как отметил губернатор, в Мурманской области есть школы дзюдо и молодые ещё спортсмены, у которых в будущем есть все шансы участвовать в соревнованиях такого уровня.

В завершающий соревновательный день состоялись финальные бои среди юниорок 78 кг, свыше 78 кг, а также финальные поединки среди юниоров 90, 100, свыше 100 кг.

По итогам первенства будет сформирован список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по дзюдо. Следующие крупные состязания состоялся в Оренбурге, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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