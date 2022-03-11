В Мурманске завершились всероссийские соревнования по биатлону в рамках 87-го Праздника Севера

9 и 10 марта в Мурманске на территории спорткомплекса Долина Уюта проходили состязания по биатлону в рамках Полярной Олимпиады. Участвовали юноши и девушки от 15 до 18 лет из Мурманска, Санкт-Петербурга, Архангельска и Карелии.

Биатлонисты стоически выдерживали нагрузки и непостоянную северную погоду. Яркое весеннее солнце и порывистый ветер на стрельбище не стали преградой для молодых дарований.

Во время стартов спортсменов сопровождала поддержка комментатора Вероники Гулёвой. Профессиональная и оперативная работа нашего спортивного обозревателя в реальном времени заряжала мотивацией всех участников и гостей соревнований.

Во второй день соревнований прошёл спринт на дистанции от 4,5 до 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Для многих штрафные круги за промахи на огневом рубеже дополнили километраж, но это только усилило конкуренцию среди спортсменов, волнение тренеров и группы поддержки.

По окончании спринтерских гонок состоялось награждение победителей и призёров соревнований.

Как сообщает региональное Министерство спорта, лавры победителей среди участников 17 - 18 лет в спринте достались Вадиму Сергееву (Санкт-Петербург) и Яне Сысоевой (Санкт-Петербург). Первыми в категории 15 - 16 лет финишировали Алексей Матвеев (Мурманская область) и Анна Винокурова (Мурманская область). Для биатлонистов Мурманской области это вторая подряд победа в рамках Полярной Олимпиады - 2022.

Региональное Министерство спорта выражает благодарность спортсменам за участие и достойную борьбу, а также тренерам, зрителям, судьям и команде по подготовке трассы.

Фото: https://www.hibiny.com/images/news/2022/260992/956f4fc0f22d7d1a83ad9e6b49930915.jpg