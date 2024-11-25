В Мурманске завершились всероссийские соревнования по спортивной борьбе

В Легкоатлетическом манеже Мурманска завершились всероссийские соревнования «Турнир «Северное Сияние» по спортивной борьбе. В дисциплине греко-римская борьба состязались более 200 участников из разных регионов России.

Мурманская область показала на соревнованиях высокий уровень подготовки, добавив в копилку региона множество медалей.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, золотые медали завоевали Егор Шпак, Никита Аксенов и Шамиль Троянов. С «серебром» ушли Алексей Кончаков, Илья Пашин, Даниил Егоров, Эмиль Овчуев и Вазген Мирибян. Бронзовыми призёрами стали Ислам Сефербеков, Дмитрий Клопов, Сергей Истомин, Даниил Федин, Дмитрий Магомедханов, Леон Синицын и Егор Садретдинов.

Соревнования по спортивной борьбе давно стали традиционными, этом году им исполнилось 50 лет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/