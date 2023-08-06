В Мурманске завершились встречи с жителями по вопросу благоустройства площади Пять Углов

В Мурманске состоялись три встречи с жителями областного центра по вопросу будущего благоустройства площади Пять Углов, которая стала победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в 2023 году.

На них пригласили представителей разных групп населения: молодёжь, представителей общественных организаций, маломобильных граждан, представителей бизнеса, туриндустрии, жителей города. Всего очно встречи посетили более 80 человек.

Кроме того, доступна и онлайн-анкета, в которой каждый может высказать свои пожелания и предложения по вопросу благоустройства площади Пять Углов. На сегодня таких анкет поступило уже больше 100, и она доступна для заполнения.

Специалисты Центра городского развития Мурманской области обработают все поступившие предложения, чтобы максимально учесть их в концепции благоустройства, отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru