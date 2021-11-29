В Мурманске завершились занятия школы цифрового искусства «Технологии прекрасного»

28 ноября в Мурманске завершила работу окружная школа цифрового искусства «Технологии прекрасного». В течение трёх дней 150 участников из Санкт-Петербурга, Калининградской, Архангельской, Ленинградской и Мурманской областей проектировали свои собственные проекты, а также работали с опытными специалистами-практиками в области IT и Digital art.

Студенты и школьники прошли мастер-классы, практические занятия и деловые игры по технологии AR/VR, 3D графике и моделированию, цифровой графике и анимации.

Итогом интенсива стало более 20 готовых уникальных идей для молодёжных стартапов в различных сферах: искусстве, воссозданной реальности, мобильных разработках, моделировании и прототипировании, экологии, инклюзивном социальном модуле и многих других.

Также у ребят была возможность прокачать свои навыки в командообразовании, систематизации своих действий, взаимодействии внутри команды.

Цель мероприятия – вовлечение активной молодёжи в цифровое проектирование, а также реализация творческого потенциала.

Мероприятие прошло при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Организатор окружной школы – АНО «Агентство инновационного развития». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всего запланировано проведение 8 окружных школ – в каждом федеральном округе страны. Города проведения выбирались в рамках конкурса: в СЗФО победителем стал город Мурманск в лице комитета молодёжной политики Мурманской области. Помощь в организации была оказана волонтёрами Регионального центра добровольчества, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.