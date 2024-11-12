В Мурманске завершилось первенство региона по футболу среди мальчиков и девочек до 12 лет

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первенство Мурманской области по футболу среди мальчиков и девочек до 12 лет провели в Легкоатлетическом манеже Мурманска. Юные футболисты сражались за звание сильнейших с 8 по 10 ноября.

В ходе упорной борьбы победила команда детско-юношеской спортивной школы №10 из Мурманска. На втором месте «Лапландия» из Мурманска. На третьем месте команда из детско-юношеской спортивной школы №1 из Североморска «Универсал».

Как сообщает региональное Министерство спорта, следующие на очереди команды юношей и девушек до 16 лет. Именно они определят победителя первенства Мурманской области в физкультурно-оздоровительном комплексе «Северное сияние» Кандалакши с 20 по 22 ноября.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/