В Мурманске завершилось строительство спортивного комплекса «Метеор»

Современный спортивный объект с искусственным льдом предназначен для занятий и соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию, а также для занятий физкультурой и спортом.

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетили новый спорткомплекс и проверили его готовность к открытию.

– Это первый объект в городе-герое, созданный на условиях концессионного соглашения между муниципалитетом и частным инвестором. Важно, что с реализацией этого проекта мы справились раньше запланированных сроков, а главное выполнили это успешно, – рассказал Андрей Сысоев. – Запустить каток в эксплуатацию мы планируем в конце февраля.

Ввод в строй нового комплекса позволит обеспечить городские спортшколы необходимой базой для проведения соревнований и полноценного учебно-тренировочного процесса. На катке одновременно смогут тренироваться 100 ребят. Работать комплекс будет круглый год.

– Для обеспечения стабильной работы такого масштабного спортивного центра будет создан штат сотрудников, примерно 50 человек, – прокомментировал Евгений Никора. – По моей инициативе прорабатывается вопрос наружного архитектурного освещения здания. Также рассматривается возможность дополнительного благоустройства прилегающей территории.

Стоит отметить, что для посещения маломобильными группами населения в здании «Метеора» предусмотрены все необходимые условия: пандусы, специальный лифт, оборудованные санитарные комнаты.