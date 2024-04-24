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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.24 16:30

В Мурманске завершился чемпионат региона по пауэрлифтингу

В столице Кольского Заполярья с 19 по 21 апреля провели чемпионат Мурманской области по пауэрлифтингу. Соревнования проходили на базе Мурманской областной спортивной школы. На протяжении трёх дней спортсмены сражались за звание сильнейших в дисциплинах троеборье и троеборье классическое.

В дисциплине троеборье места распределились следующим образом. Победителями стали Анна Гребенец, Юлия Файзулина, Иван Гайворонский, Дмитрий Кураев, Максим Кутовой, Николай Кравченко, Александр Гороховский, Максим Прищип. На втором месте Ростислав Малов, Виктор Курзенев, Леонид Козлов, Ярослав Мазур, Андрей Чухин. Бронзовые призёры – Сергей Кухх, Роман Рыжков.

В троеборье классическом на первом месте Александра Огурцова, Алёна Бушуева, Вероника Анисимова, Софья Цесарская, Дарья Аглушевич, Ирина Елизарова, Елена Гришина, Регина Давлеткулова, Олег Рыбка, Александр Царук, Дмитрий Кобзев, Дмитрий Третьяков, Виктор Левченко, Евгений Антонян, Руслан Камбулатов, Никита Грицай.

На втором месте Анна Козлова, Анастасия Шалеева, Ирина Тимошенкова, Маргарита Мельникова, Любовь Никитенко, Кристина Гладкая, Иван Гайворонский, Алексей Соболев, Денис Ледяхов, Владимир Калинин, Александр Пережогин, Павел Шептицкий, Роман Соколов, Эльдар Кюлян.

На третьем месте Вероника Соколова, София Ли, Анастасия Соколова, Светлана Соловьева, Елизавета Чернова, Алёна Хотмирова, Ярослав Карнаков, Дмитрий Дёмин, Денис Лукьяненко, Александр Андаев, Павел Петухов, Андрей Тверковкин, Матвей Парный, Рустам Гусейнов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, следующие соревнования по пауэрлифтингу пройдут 11 и 12 мая в дисциплинах «жим» и «жим классический».

Напомним, что в феврале текущего года Кольское Заполярье впервые принимало у себя первенство России по пауэрлифтингу. Тогда Легкоатлетический манеж распахнул свои двери 176 силачам из разных регионов страны.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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