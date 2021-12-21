В Мурманске завершился фестиваль «Арктика талантов»

Итоговое мероприятие прошло в Ледовом дворце Мурманска, где собрались одаренные дети и творческая молодёжь со всех муниципалитетов региона. В торжественной церемонии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, вице-спикер областной Думы Евгений Никора, председатель профильного комитета Думы Лариса Круглова, депутат областной Думы Анна Гришко.

В своём приветствии Сергей Дубовой отметил, что инициативные и творческие молодые люди – будущее нашего Арктического региона:

— Вы заявляете о себе яркими проектами, новыми идеями, активным участием в общественной жизни Мурманской области. Ваши энергия, ум, способность нестандартно мыслить необходимы для развития и процветания нашего северного края. Мы видим, как много у нас одарённых, талантливых ребят.

Парламентарий выразил уверенность, что фестиваль станет проторенной дорогой для молодого поколения северян и традиционным молодёжным праздником.

Из рук Сергея Дубового свои награды получили победители и призёры фестиваля: Анна Ратникова, Василина Касьянова, Александра Козинец, танцевальный коллектив «Дивертисмент», ансамбль современного танца «Престиж», хореографический коллектив «Фантазия», ВИА «Cool School».

Фестиваль молодёжного творчества «Арктика талантов» проводился впервые. Его цель – выявить и поддержать талантливую творческую молодёжь Крайнего Севера. Для участия в конкурсной программе на суд жюри было представлено 108 творческих работ танцевального, вокального и инструментального направлений, блогинга и оригинального жанра. Во второй тур прошли 38 сольных и коллективных участников.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22580/