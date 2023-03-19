В Мурманске завершился фестиваль «Мир народной культуры»

Гала-концерт прошёл сегодня на сцене Детской театральной школы. В XI открытом городском детском фестивале приняли участие музыкальные и хореографические коллективы, ансамбли и солисты из 10 школ города и области.

Среди них неоднократные обладатели «Гран-при» престижных музыкальных состязаний, лауреаты всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, воспитанники именитых педагогов.

Как сообщает администрация города Мурманска, традиционно фестиваль «Мир народной культуры» проходил в два этапа. Первый – отборочный. Из общего количества поданных заявок (72 заявки, 248 человек) были отобраны лучшие номера в номинации «Исполнительское искусство» и лучшие художественные работы в номинации «Изобразительное искусство».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24578&page=1