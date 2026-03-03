В «Паспорт Полярника» можно поставить новый штамп «Праздник Севера»Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»
Мурманская область. Арктика (16+)03.03.26 13:30

В Мурманске завершился фестиваль творчества младших школьников «Радуга талантов — 2026»

28 февраля в гимназии №8 областного центра состоялся гала-концерт муниципального фестиваля творчества младших школьников «Радуга талантов — 2026». Мероприятие, проходившее с 24 по 28 февраля, собрало 244 участника из 23 образовательных учреждений города-героя.

В этом году учащиеся 2-4 классов соревновались в пяти номинациях. На гала-концерте выступили победители и призёры, лучшие вокалисты и чтецы, художники и артисты, а также начинающие исследователи и изобретатели, которые удивили жюри своими смелыми научными идеями и актуальными проектами.

Как сообщает администрация города Мурманска, победитель в номинации «Волшебный мир театра» (театральные постановки на иностранных языках) — театральный коллектив гимназии №8 с постановкой по сказке «Бременские музыканты» братьев Гримм.

Победители в номинации «Волшебный мир звука» (вокальное творчество на иностранных языках):

Музыкальный коллектив обучающихся 3 класса гимназии №2;

Квартет обучающихся 4 класса гимназии №8;

Любовь Паршкова, четвероклассница СОШ №42 имени Е.В. Шовского.

Победители в номинации «Разноцветные фантазии» (конкурс рисунков):

Камила Максудова, обучающаяся 4 класса СОШ №3;

Юлия Дейнекина, обучающаяся 4 класса СОШ №31 имени Л. В. Журина;

Александра Киселёва, обучающаяся 4 класса гимназии №7;

Алиса Веснина, обучающаяся 4 класса гимназии №9;

Вера Петрова, обучающаяся 3 класса гимназии №10;

Кристина Виссарионова, обучающаяся 3 класса СОШ №23;

Анна Богачук, обучающаяся 3 класса СОШ №42 имени Е.В. Шовского;

Арина Ласенко, обучающаяся 3 класса Мурманского международного лицея.

Победители в номинации «Магия слова» (художественное чтение на иностранном языке):

Ярослав Соколов, обучающийся 4 класса гимназии №7;

Елизавета Молибога, обучающаяся 4 класса ООШ №58 имени Героя России Р.Ю. Манкевича;

Мария Максимова, обучающаяся 4 класса гимназии №6;

Иброхим Ибрагимов, обучающийся 4 класса гимназии №9;

Иван Бутылкин, обучающийся 4 класса гимназии №3;

Мария Романова, обучающаяся 4 класса ООШ №58 имени Героя России Р. Ю. Манкевича.

Победители в номинации «Первые шаги в науку» (защита исследовательских работ и технических проектов на русском языке):

секция «Социально-гуманитарные науки: История и краеведение»

Елена Пронина, обучающаяся 3 класса гимназии №7.

Секция «Математика. Технологии. Проектирование»

Михаил Пахило, обучающийся 3 класса гимназии №10;

Георгий Пономарев-Рунов, обучающийся 3 класса гимназии №3.

Секция «Нутрицилогия. Безопасность жизнедеятельности. Экология»

Анна Шибанова, обучающаяся 4 класса СОШ №49.

Секция «Естественные науки: физика, биология, зоология, химия»

Роман Кашин, обучающийся 3 класса гимназии №6.

Секция «Социально-гуманитарные науки: филология, психология и социология»

Елисей Ярковец, обучающийся 4 класса гимназия №6.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31989&page=1

Наш регион-51

