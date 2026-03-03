В Мурманске завершился фестиваль творчества младших школьников «Радуга талантов — 2026»
28 февраля в гимназии №8 областного центра состоялся гала-концерт муниципального фестиваля творчества младших школьников «Радуга талантов — 2026». Мероприятие, проходившее с 24 по 28 февраля, собрало 244 участника из 23 образовательных учреждений города-героя.
В этом году учащиеся 2-4 классов соревновались в пяти номинациях. На гала-концерте выступили победители и призёры, лучшие вокалисты и чтецы, художники и артисты, а также начинающие исследователи и изобретатели, которые удивили жюри своими смелыми научными идеями и актуальными проектами.
Как сообщает администрация города Мурманска, победитель в номинации «Волшебный мир театра» (театральные постановки на иностранных языках) — театральный коллектив гимназии №8 с постановкой по сказке «Бременские музыканты» братьев Гримм.
Победители в номинации «Волшебный мир звука» (вокальное творчество на иностранных языках):
Музыкальный коллектив обучающихся 3 класса гимназии №2;
Квартет обучающихся 4 класса гимназии №8;
Любовь Паршкова, четвероклассница СОШ №42 имени Е.В. Шовского.
Победители в номинации «Разноцветные фантазии» (конкурс рисунков):
Камила Максудова, обучающаяся 4 класса СОШ №3;
Юлия Дейнекина, обучающаяся 4 класса СОШ №31 имени Л. В. Журина;
Александра Киселёва, обучающаяся 4 класса гимназии №7;
Алиса Веснина, обучающаяся 4 класса гимназии №9;
Вера Петрова, обучающаяся 3 класса гимназии №10;
Кристина Виссарионова, обучающаяся 3 класса СОШ №23;
Анна Богачук, обучающаяся 3 класса СОШ №42 имени Е.В. Шовского;
Арина Ласенко, обучающаяся 3 класса Мурманского международного лицея.
Победители в номинации «Магия слова» (художественное чтение на иностранном языке):
Ярослав Соколов, обучающийся 4 класса гимназии №7;
Елизавета Молибога, обучающаяся 4 класса ООШ №58 имени Героя России Р.Ю. Манкевича;
Мария Максимова, обучающаяся 4 класса гимназии №6;
Иброхим Ибрагимов, обучающийся 4 класса гимназии №9;
Иван Бутылкин, обучающийся 4 класса гимназии №3;
Мария Романова, обучающаяся 4 класса ООШ №58 имени Героя России Р. Ю. Манкевича.
Победители в номинации «Первые шаги в науку» (защита исследовательских работ и технических проектов на русском языке):
секция «Социально-гуманитарные науки: История и краеведение»
Елена Пронина, обучающаяся 3 класса гимназии №7.
Секция «Математика. Технологии. Проектирование»
Михаил Пахило, обучающийся 3 класса гимназии №10;
Георгий Пономарев-Рунов, обучающийся 3 класса гимназии №3.
Секция «Нутрицилогия. Безопасность жизнедеятельности. Экология»
Анна Шибанова, обучающаяся 4 класса СОШ №49.
Секция «Естественные науки: физика, биология, зоология, химия»
Роман Кашин, обучающийся 3 класса гимназии №6.
Секция «Социально-гуманитарные науки: филология, психология и социология»
Елисей Ярковец, обучающийся 4 класса гимназия №6.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31989&page=1