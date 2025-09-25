В Мурманске завершился II Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова», организатором которого выступил Мурманский областной театр кукол

В течение шести фестивальных дней зрители увидели более 20 спектаклей, а на сценах региона выступили 17 театров из России, Луганской Народной Республики и Республики Беларусь.

Фестиваль собрал 160 участников и представил спектакли для детей, молодежи и взрослых. В репертуаре – постановки по классике мировой литературы, произведениям современных авторов, легендам и мифам северных народов. Все мероприятия были доступны по «Пушкинской карте».

Особое внимание на фестивале было уделено образовательной и профессиональной программам: ведущие специалисты театрального искусства провели для северян мастер-классы и круглые столы, которые стали площадкой для обмена опытом и творческого диалога.

Директор Мурманского областного театра кукол и председатель жюри фестиваля Евгений Суханов подчеркнул, что география «Полярной совы» расширяется с каждым годом.

«В этом году к нам приехали театры из самых разных уголков страны – от Сахалина до Бреста. Для нашего театра большая честь принимать такой масштабный форум и знакомить заполярных зрителей с лучшими постановками», – сказал Евгений Суханов.

Фестиваль завершён, однако Луганский академический театр кукол продолжает радовать зрителей в рамках программы «Большие гастроли». Артисты уже представили спектакли в Росляково, в Коле и Мурмашах, впереди – показы на мурманских сценах:

26 сентября – «Сказки старинного города» (8+), большой зал театра кукол;

27 сентября – «Полторы горсти» (5+), большой зал театра кукол;

28 сентября – «Моя усатая мама» (3+), большой зал театра кукол.

Фото (архив участников фестиваля; редакция газеты «Мурманский вестник»): https://gov-murman.ru/info/news/553957/#&gid=1&pid=7