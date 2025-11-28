Праздник к нам приходит: в Мурманской области 1 декабря стартует ежегодный конкурс «Окно в Новый год»Мурманская область — в числе лучших читающих регионов в России
В Мурманске завершился III Всероссийский конкурс пианистов имени Татьяны Крыловой

В конце ноября успешно завершился Всероссийский конкурс пианистов имени Татьяны Крыловой, объединивший молодых музыкантов из 14 регионов страны. Мероприятие продолжило традиции профессиональной фортепианной школы Кольского Заполярья, основанной выдающимся педагогом.

Как сообщает vk.com/murmanculture, из более чем 250 заявок первого тура в очный этап прошли 54 участника в возрасте до 19 лет. Победители получили возможность выступить с оркестром в большом зале Мурманской областной филармонии, а также принять участие в летней образовательной школе. Все конкурсанты посетили индивидуальные мастер-классы от преподавателей ведущих консерваторий страны.

Завершился конкурс гала-концертом с участием лауреатов и членов жюри – признанных музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Петрозаводска.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285230%2Fwall-139605315_31485

