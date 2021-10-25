В Мурманске завершился капитальный ремонт фасада здания детского сада №38

Сегодня члены Совета депутатов города Мурманска проверили качество выполненных работ.

Как отметили во время визита депутаты, ремонты фасадов детских садов – это плановая системная работа, которая ведётся в комплексе с другими программами по модернизации образовательных учреждений. Это замена окон, обновление кровель, модернизация инженерных систем. Новые фасады не только привлекательнее внешне, но и создают дополнительный комфорт для воспитанников дошкольных учреждений.

В предыдущие годы в детском саду №38 были выполнены работы по ремонту кровли, частично обновлена система отопления, заменены окна. На территории садика для юных мурманчан установлено новое игровое оборудование.

детский сад №38, который посещают более 200 юных северян, расположен в двух зданиях. На время ремонтных работ дети, посещающие корпус на улице Ростинской были переведены во второе помещение учреждения, расположенное на улице Набережной.

В этом году в Мурманске выполняют ремонт фасадов трех дошкольных учреждений. Кроме детского сада №38 на улице Ростинской, работы ведутся в садиках №73 на улице Юрия Гагарина и №74 на проспекте Героев-североморцев.