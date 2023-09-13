В Мурманске завершился капитальный ремонт крупного участка теплосети от улицы Генерала Журбы до проспекта Ленина

Общая протяжённость участка от проспекта Ленина до улицы Генерала Журбы составляет 627 погонных метров в двухтрубном исполнении. На смену старым трубам 1988 года укладки пришли новые, в пенополиуретановой изоляции.

На сегодня горячее водоснабжение восстановлено у всех потребителей – это 8 многоквартирных домов, административные здания, кукольный театр и военный госпиталь.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, по завершении основных работ выполнено благоустройство территории: восстановлен асфальт, уложен бордюрный камень, посажен газон. Места для компенсационной высадки зелени будут определены городской администрацией дополнительно.

Напомним, реконструкция линейных объектов Мурманска по 8 участкам стоимостью порядка 400 млн рублей (80% из которых – средства займа Фонда развития территорий) реализуется в том числе в рамках плана «На Севере – жить».

Фото: https://vk.com/teplomur?z=photo-102248370_457245563%2Falbum-102248370_00%2Frev