В Мурманске завершился кейс-чемпионат «Заполярье в игровом пространстве. От идеи до реальности»

Мероприятие прошло в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Восемь команд юных северян представили креативные концепции настольных игр, которые отражают культурное и природное богатство Кольского Заполярья. Участники предложили уникальные способы показать привлекательность региона через игровые форматы.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в чемпионате приняли участие ученики мурманских школ №№5, 44, 49 и 53, гимназии №6, команда Мурманского международного лицея, а также представители «СОПКИ.Молодёжный центр гражданских инициатив» и «СОПКИ.Центр профессионального развития молодёжи».

Победителями стали: команда Мурманского международного лицея с игрой «Чахкли», посвящённая саамской культуре; команда школы №5 с игрой «Холода»; команда школы №49 с игрой «Звёзды Заполярья» и «СОПКИ.Молодёжный центр гражданских инициатив» с игрой «Улицы героев. Герои улиц».

Все призёры получили дипломы и настольные игры «Расскажи историю» и «Арктический турист». Участникам вручили сертификаты и стикерпаки с арктической тематикой.

Организаторы отметили, что проекты участников не только укрепляют имидж региона, но и показывают, как молодёжь видит будущее Арктики. При желании молодые северяне смогут подать свои проекты на грантовую поддержку от областного правительства.

Напомним, что в Мурманской области работает широкая линейка премий, грантов и субсидий, призванных поощрить и начинающих творцов, и выдающихся деятелей культуры и искусства. В этом году свыше 40 млн рублей предусмотрено в областном бюджете на поддержку проектов и идей творческого сообщества Кольского Заполярья.

Кейс-чемпионат прошел при поддержке регионального Минкульта, комитета по образованию администрации города Мурманска и проекта «Профизвестность». Оператором выступил Городской информационно-методический центр работников образования. Проект направлен на популяризацию культурного и природного наследия региона, а также на развитие молодежных компетенций в сфере креативных индустрий.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282042%2Fwall-139605315_29439