В Мурманске завершился конкурс для управляющих организаций – «Дом, в котором мы живём»

В этом году победителей определяли по лучшему содержанию и благоустройство придомовых территорий, а также санитарно-техническому состоянию многоквартирного дома и прилегающей территории. Были предусмотрены отдельные номинации для управляющих компаний и товариществ собственников недвижимости.

Вчера представители Совета депутатов города Мурманска посетили двор у дома №4 по улице Самойловой, который обслуживается ТСЖ-победителем в одной из номинаций муниципального конкурса.

Здесь расположено одно из лучших ТСЖ областного центра, которое не первый раз принимает участие в конкурсе, постоянно являясь одним из фаворитов. Благодаря сплоченности собственников жилья, в этом году они одержали заслуженную победу.

На отборочном этапе конкурса комиссией было выявлено, что силами ТСЖ «Самойловой – 4» проведены работы по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения, кровли, подвального помещения, отмостки. Также выполнены мероприятия по утеплению и ремонту фасада, установке индивидуального теплового пункта с автоматическим регулированием подачи теплоносителя по погодным условиям.