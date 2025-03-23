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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.25 14:00

В Мурманске завершился конкурс профессионального мастерства по специальности «Продажа банковских и страховых продуктов»

В конце недели на базе Мурманского технологического колледжа сервиса прошел конкурс профессионального мастерства по специальности «Продажа банковских и страховых продуктов» в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2025».

В конкурсе приняли участие студенты Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского индустриального колледжа и Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, обучающиеся по специальности «Банковское дело». С 2020 года конкурс для студентов, обучающихся по данной специальности, проходит в объединенном формате – объединяет банковскую и страховую сферы, а основной упор делается на навыки продаж.

Открывая мероприятие, генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Евгений Устинов отметил, что специалисты, которые обладают навыками продаж и готовы разобраться и погрузиться в любой вопрос, будут востребованы везде, будь то банк, страховая компания, автосалон и т.д.

За неделю до конкурса студенты были распределены по страховым и финансово-кредитным организациям региона для прохождения практики. В период практики конкурсант должен был досконально изучить выбранный продукт или услугу компании и презентовать его на конкурсе перед жюри. Необходимо было не только продемонстрировать полное понимание презентуемого материала и ответить на все вопросы, но и попытаться продать данный продукт жюри, которое в данном случае выполняло роль потенциального клиента.

Вторым практическим заданием стало импровизированное собеседование с реальными работодателями. Здесь оценивались коммуникативные навыки, понимание особенностей выбранной профессии, использование профессиональной лексики, умение аргументировать свою позицию, быстро реагировать на вопросы и т.д. – всё, что будет необходимо участникам при реальном устройстве на работу.

Конкурс включал в себя и теоретическую часть. В рамках конкурса студенты прошли тестирование по финансовой грамотности, подготовленное специалистами Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Подводя итоги, представители мурманского отделения Банка России отметили, что с каждым годом уровень участников растёт, а выступления становятся все более профессиональными, поэтому выбирать лучших становится всё сложнее.

Согласно ранее проведенному региональным СПП опросу работодателей о качественных характеристиках выпускников средних профессиональных образовательных учреждений, студенты, которые в период обучения участвуют в профильных конкурсах и олимпиадах, в последующем имеют более высокую мотивацию, стремятся к карьерному росту, отличаются большей активностью и целеустремленностью в своей работе.

По итогам прошедшего конкурса призовые места распределились следующим образом: I место – Чернецова Анастасия, Мурманский колледж экономики и информационных технологий; II место – Виноградов Дмитрий, Мурманский индустриальный колледж; III место – Чернявская Кристина, Мурманский колледж экономики и информационных технологий.

 

 

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

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