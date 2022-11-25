В Мурманске завершился международный этап театрального фестиваля «Арктическая сцена»

Торжественная церемония закрытия прошла в Мурманском областном драматическом театре.

На протяжении недели жители и гости столицы Кольского Заполярья знакомились с яркими и самобытными спектаклями театральных коллективов не только из разных уголков России, но и из Республики Беларусь. Артисты мурманских профессиональных театров и Детской театральной школы, а также коллективы из Кировска, Мончегорска, Гаджиево и Кандалакши соревновались в мастерстве с актерами из Петрозаводска, Архангельска, Рязани, Перми, Челябинска, Могилева и Минска.

13 спектаклей, встречи актёров и режиссёров со зрителями и журналистами, занятия и дискуссии — программа международного этапа театрального фестиваля «Арктическая сцена» была насыщенной на события.

Как сообщает администрация города Мурманска, конкурсную часть оценивало именитое жюри: знаменитые российские актёры, режиссёры, педагоги, театроведы и хореографы.

По результатам основных номинаций фестиваля диплом гран-при получил спектакль «Мачеха Саманишвили» Пермского театра «У Моста». Лауреат первой степени — спектакль «По Волге до Херсона», который представил Мурманский областной драматический театр. Награда второй степени досталась спектаклю «Спасти камер-юнкера Пушкина» Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова и лауреатом третьей степени стал спектакль «Иванов» Рязанского областного театра драмы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23740&page=1