В Мурманске завершился областной фестиваль «Лоскутная мозаика Заполярья»

В областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова прошла выставка-ярмарка произведений мастеров лоскутного шитья. Мероприятие завершилось фестивалем «Лоскутная мозаика Заполярья».

Фестиваль направлен на выявление и поддержку талантливых мастеров, работающих в традиционных и современных техниках лоскутного шитья. Мероприятие входит в обширную программу, приуроченную к 85-летию Мурманской области, и является региональным этапом Всероссийского фестиваля декоративного искусства «Лоскутная мозаика России».

Перед открытием ярмарки состоялся круглый стол, на котором обсудили замечания и предложения мастеров.

Одним из спикеров выступила представитель Музея изобразительных искусств Республики Карелия Марина Коршакова, поделившаяся опытом проектов «Одеяло на себя» и «Лоскутный стартап».

Ещё один эксперт – руководитель апатитского народного самодеятельного коллектива «Иван-да-Марья» Надежда Коровашкова – отметила важность проведенной конференции и поблагодарила организаторов за возможность научиться новому у приезжих мастеров. Во время своего доклада она поделилась нюансами техник лоскутного шитья и рассказала, что мастера клуба «Иван-да-Марья» используют технику «шитьё по бумаге».

Заместитель руководителя народного самодеятельного коллектива клуба лоскутного шитья «Татьянин день» Татьяна Шмидт отметила, что фестиваль – это прекрасная возможность для любителей лоскутного шитья обменяться опытом.

Круглый стол завершился выступлением творческих коллективов Мурманского областного дворца культуры. Финальным аккордом фестиваля стало награждение победителей, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru