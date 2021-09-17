В Мурманске завершился первый этап поддерживающего ремонта во дворах

В Мурманске продолжаются работы по поддерживающему ремонту дорожного полотна во дворах многоквартирных домов. На эти цели по инициативе губернатора Андрея Чибиса выделено сто миллионов рублей. Всего предстоит отремонтировать дефектное полотно в 134 дворах. Это порядка 20 тысяч квадратных метров асфальта.

На сегодня в Мурманске работы ведутся во всех административных округах города опережающими темпами. Уже отремонтировано порядка семи тысяч квадратных метров полотна.

«Завершился первый этап работ. Мы находимся в постоянном контакте с подрядными организациями, держим ситуацию на контроле. Сделана примерно треть от запланированного, впереди еще много работы, которую мы должны завершить в срок. Для нас очень важно помочь сделать дворы комфортными для проживания до тех пор, пока не придет их очередь на капитальный ремонт», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, дворы, в которых необходимо провести ремонт дорожного полотна, в общий список подавали управляющие компании. Все работы должны быть завершены до 15 октября.