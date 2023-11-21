В Мурманске завершился первый сезон интеллектуальных игр среди гражданских служащих «Мой край – моя гордость». Победу одержала команда регионального комитета по туризму

До последнего этапа добрались 25 участников, перед которыми стояла задача продемонстрировать свои знания в области краеведения, этнографии, топонимики и истории.

В финале интеллектуальных игр 18 ноября сразились представители комитета по туризму региона, министерств строительства, образования и науки, внутренней политики, региональной безопасности. Победу одержала команда комитета по туризму Мурманской области.

Напомним, в октябре было проведено пять отборочных туров, в каждом из которых за выход в финал боролись команды от исполнительных органов власти региона.

«В год 85-летия Мурманской области история родного края становится для нас предметом особого изучения и осмысления. Расширяя знания об истории региона, мы не только повышаем уровень исторической грамотности, но и своего профессионализма. Подобные игры позволяют узнать много нового о Кольском Заполярье и еще раз убедиться в его уникальности и самобытности», – отметил начальник отдела развития гражданской службы управления государственной службы и кадров аппарата правительства Мурманской области Сергей Авчинников.

Фото: https://gov-murman.ru